Kadınlardan Kazım Kurt'a tam destek sözü

Yukarı Mahalle'de bulunan çeşitli köy derneklerinin kadın kolları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Odunpazarı'nda kendileri için yaptığı çalışmalar için Başkan Kurt'a teşekkür eden kadınlar, her zaman Kazım Kurt'un yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Koçali Babalılar, Ilıcalılar, Avdan, Sucaatdin Veli, İnsaniyeliler, Sarıbabalılar, Ayvacık, Çağlan ve Alanyurtlular Dernekleri ile Cemevinin kadın kolları katıldı. Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda yaşayan tüm kadınlar için çok önemli çalışmalar yaptığını kaydeden kadınlar, bu çalışmalar için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür etti. Kadınlar, “Kazım Kurt, Odunpazarı'nda kadınların özgürleşmesi, hayatın içine katılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çok önemli çalışmalar yaptı. Kreş, halk merkezleri, Koca Çınar Yaşam Merkezi, kadınlar için açılan atölyeler ve eğitim çalışmaları, ücretsiz psikolojik danışmanlık, hepimizin hayatını kolaylaştıran başlıca çalışmalar oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de kadınlar olarak her zaman Kazım başkanımızın yanında olacağız” diye konuştu.

“Odunpazarı'nda kadınlar daha mutlu ve özgür olacak”

Belediye başkanı olduktan sonra söyledikleri ‘Çocukları ve Kadınları Mutlu Odunpazarı' sözünün her zaman arkasında olduğunu söyleyen Başkan Kazım Kurt, kadınların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Odunpazarı'nda kadınlar için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kurt, “Yeni dönemde Odunpazarı'na 100 kreş açacağız, her mahalleye halk merkezi yapacağız. Yaşlılar için yatılı bir merkez yapacağız. Odunpazarı'nda kadınlar daha özgür olacak. Kadınlar çocuklarını gönül rahatlığı ile kreşlerimize bırakacak. Atölye sayılarımızı artıracağız. Kısacası Odunpazarı'nda kadınlar daha mutlu ve özgür olacak” dedi.