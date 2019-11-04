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Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları kapsamında bulunan şiş örgü atölyesine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.


Kadınların yoğun ilgi gösterdiği şiş örgü atölyesinde haftada 2 gün 2 grupta toplamda 65 kadın bulunuyor. Verilen eğitimlerde örgü teknikleri, yaka kol kesimi, beden kesimi ve bebek örgüleri gibi birçok alanda eğitim alan atölye katılımcıları, evde imkanlarının sınırlı olduğunu ve kendilerini geliştiremediklerini belirtti. Atölyeye katılan kadınlar açılan bu atölye sayesinde örgüyle ilgili teknik detayları ve tüm incelikleri öğrendiklerini ifade ederek, hem birlikte keyifli vakit geçirdiklerini hem de kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

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