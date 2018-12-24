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Kadınlardan yılbaşı konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, düzenlenen yılbaşı konseri ile izleyicilere türkü dolu bir gece yaşattı.


Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Eskişehirli müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. Koro yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirilen konserde sevilen türküleri seslendirdi. Mehmet Özel'in şefliğinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu 2019'u türküler ile karşılarken, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser programına katılım yoğun oldu. Sevilen Türk halk müziği eserlerini başarı ile seslendiren koroya davetliler de eşlik ederek güzel bir gece yaşadı.

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