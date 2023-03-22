Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi yerel paydaş toplantısı yapıldı

Eskişehir'de Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen “Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” yerel paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yer aldığı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen “Kadınların Kooperatif Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” yerel paydaş toplantısı Eskişehir'de bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Eskişehir İl Başkanı Elif Gürkaynak, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Eskişehir de bulunan kadın girişim kooperatifleri temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Türkiye'deki kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerin geliştirilmesi, kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Toplantıda konuşma yapan Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların güçlenmesinde, kadın kooperatiflerinin önemine vurgu yaptı.

Proje Takım Lideri Dr. Leyla Şen'in Eskişehir Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirme Yol Haritası Süreç sunumunun ardından; Eskişehir Teknik Üniversiteden Prof. Dr. Ferhan Şengür ve Arş. Gör. Dr. Banu İçmen Erdem, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Fatma Handan Giray, Doç. Dr. Canan Akay ile Dr. Öğr. Üyesi Cafer Yıldırım, Anadolu Üniversitesi'nden ise Doç. Dr. Nazan Erenoğlu Son ile Dr. Öğr. Üyesi Hilal Hızlı Güldemir'in moderatörlük yaptığı grup çalışmalarına geçildi.

Proje çerçevesinde; Eskişehir ilinin kendi önceliği ve ihtiyaçlarını yansıtmayı mümkün kılacak şekilde, katılımcı bir yaklaşımla İl Bazlı Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Yol Haritası ve Faaliyet Planı hazırlanacağı ve uygulanacağı belirtilerek toplantı sonlandırıldı.