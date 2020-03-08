Kadınların özgürlüğü için pedal çevirdiler

Yüzlerce Eskişehirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların özgürlüğü için pedal çevirdi.

VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği ve Eskişehir'de faaliyet gösteren özel bir şirketin işbirliği ile 8 Mart Dün Kadınlar Günü'nde bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turuna 7'den 70'a her yaştan yaklaşık 300 bisikletçi katıldı. Bisikletçiler, pedallarını çevirirken ‘Sağlıklı olmak için pedalla', Sağlıklı kentler için pedalla', 'Arabadan in, bisiklete bin', ‘Pedalına bas özgürlüğünü yakala' sloganları ile yola devam etti. Özel kostümle gelen bisikletçiler ise dikkat çekti. Espark Alışveriş Merkezi'nin önünden başlayan tur, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan Ulus Anıtı ile birlikte tekrar Espark'ın önünde tamamlandı.

“Pedalına bas özgürlüğünü yakala”

VELESBİD Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Rahime Çelen, “Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum, Eskişehir bir bisiklet şehriydi. Porsuk kenarında hep bisiklet sürüyorduk. Ama endüstriyelleşmeyle birlikte çok fazla otomobil kullanılmaya başlanınca bisiklet sürmek güçleşmişti, hatta unutulma noktasına gelinmişti. Fakat son 10 yıldır bilinçli kentliler bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak için yoğun bir şekilde farkındalık etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Farkındalık bol olsun, kadınlar daha güçlü olsun"

Çelen, düzenlenen bisiklet turunu kadınların özgürlüğünün sembolüne benzeterek şunları söyledi:

“Çalışan kadınların haklarını elde etmek için mücadele verdikleri, dayak yedikleri, hatta işçilerin bir fabrikada yandığı bir gün olan 8 Mart Günü çalışan kadınların haklarını, sosyal hayatın içinde yerini, farkındalığını, eşitliğini, paylaşımcılığını ve katılımcılığını vurgulamak için yapılan etkinlikler olarak değerlendiriyoruz. Biz de 2013 yılında kurulan Eskişehir Bisiklet Derneği olarak her 8 Mart'ta özel bir tur yapıyoruz. Bu turlarda her seferinde kadının sosyal hayatın içinde yerini içeren daha çok yer almasını ve güçlü olmasını ifade eden sloganlarla ifade ediyoruz. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok kutlu olsun diyemeyeceğim ama farkındalık bol olsun, kadınlar daha güçlü olsun, hayatın içinde daha görünür olsunlar. Bisiklette bunun için en güzel araçlarından bir tanesi. Bisiklet özgürlüktür, pedalına bas özgürlüğünü yakala.”

65 yaşında pedal çevirdi

Bisiklet turuna katılan 65 yaşındaki İncel Alsan, düzenlenen etkinliğe katıldığından mutlu olduğu dile getirdi. Alsan, “65 yaşındayım, hayatımda kendimi bildim bileli bisiklete biniyorum. Bugün güzel bir gün kadınlar günü olduğu için. Bütün kadınlar kazansın ama ben birinciyim tabii. Kimseye kaptırmam dermişim. Bütün bisikletlilerin burada olması da çok güzel. Katılımın hep birlikte olması da çok güzel, çünkü bu birlikteliği gösteriyor. Mutluyum, mutluyuz” diyerek duygularını ifade etti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen bisiklet turuna İstanbul'dan katılan Behil Pilice de, birçok bisikletçi ile bir araya geldiğinden mutlu olduğunu belirterek, “İstanbul'dan geliyorum bu etkinlik için. Öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu bisiklet turu için geldim. Bu dünyaya kadınların gücünü göstermek ve bir arada olduğumuzu iletmek için buradayız. Bu yüzden mutluyum. Yapanlara, düzenleyenlere ve emek verenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.