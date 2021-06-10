Kafeler yarı zamanlı çalışacak eleman sıkıntısı yaşıyor

Tam kapanmanın ardından geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan yeni kararlarla işletmeler masalarını hizmete açarak belirli bir kapasite ile hizmet vermeye başladı. Açılan kafe ve restoranlar çeşitli bölümler için eleman arayışına girdi. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de üniversitelerin halen online eğitime devam etmesi nedeniyle işletmeler özellikle öğrencilere uygun olan ‘part time' diye tabir edilen yarı zamanlı çalışma sistemine uygun eleman bulmakta zorlanıyor.

Eskişehir'in halkın ‘Adalar' diye tabir ettiği Porsuk bulvarında kafe işleten Tahsin Topardıç, kademeli normalleşmeyle birlikte açılmanın ardından bekledikleri yoğunluğu yakalayamadıklarını dile getirdi. Topardıç, ayrıca öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'de üniversitelerin kapalı olmasından dolayı part time çalışacak eleman sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Tahsin Topardıç, “Yüzde 50 bir kapasiteyle açıldığımız için yüzde 50 bir kazanç söz konusu. Belirli saatlerde sadece yoğunluk oluyor. Örneğin sabah saat 07.00'de açılıyoruz, ama 09.00'a kadar bir hareket olmuyor. 09.00 itibariyle kahvaltı servisimizden dolayı bir yoğunluk oluyor. Bu hareketlilik öğlen saat 12.00 bazen 13.00'a kadar devam ediyor. Gün içinde yine bir sakinlik olurken akşam saatlerinde kapanmaya kadar yoğunluk oluyor. Bu süreçte kapanmadaki borçlarımızı kapatmaya çalışıyor. Devamlı çalıştırdığımız elemanlarımız dışında yarı zamanlı çalışan elemanlarımız genelde öğrenci, okullar kapalı olduğu için part time çalışacak eleman bulamıyoruz” diye konuştu.