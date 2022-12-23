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Kâğıt toplayıcı çocuklar trafiktekileri isyan ettirdi

Eskişehir Cengiz Topel Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kâğıt toplayıcı çocuklar trafikteki sürücüleri isyan ettirdi.


Eskişehir'de arabaların ortasında kalan yabancı uyruklu kâğıt toplayıcı çocuklar hem trafiği alt üst etti hem de Cengiz Topel Caddesi'nden geçen araçlara zor anlar yaşattı. Dün akşam saatlerinde kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklar, sürücülerin korna sesleriyle daha da stres yaptılar. Trafikte meydana gelen gergin anlar ise aynı zamanda çevredeki esnafın dikkatini çekti.

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