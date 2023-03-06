İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraşlı depremzedeler 6 bin kitap ve 80 filmle buluşacak

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’ne bağlı olan Gezici Kütüphane; 6 bin adet kitap başta olmak üzere 2 bilgisayar, 80 film ve 1 fotokopi makinesini Kahramanmaraş’taki depremzedelere ulaştırmak için yola çıktı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı olan Gezici Kütüphane; 6 bin adet kitap başta olmak üzere 2 bilgisayar, 80 film ve 1 fotokopi makinesini Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırmak için yola çıktı.


Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nin Gezici Kütüphane ‘si, süresiz olarak Kahramanmaraşlı depremzedelerin hizmetine sunuldu. Valilik meydanından Kahramanmaraş'taki çadır kente doğru yolan çıkan kütüphanenin içerisinde ise 6 bin adet kitap başta olmak üzere 2 bilgisayar, 80 film ve 1 fotokopi makinesiyle beraber ayrıca depremden etkilenen çocuklar için çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

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