Kahveci esnafından Başkan Ataç'a teşekkür

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, pandemiden dolayı zor zamanlardan geçen kahveci esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban ve yönetim kurulu da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada korona virüs salgınından dolayı kapalı olan esnaf ve çalışanların, ekonomik açıdan zor zamanlardan geçtiğini belirten Çoban, Başkan Ataç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çoban yaptığı konuşmada, “Bu salgın nedeniyle Tepebaşı bölgesindeki mağdur olan esnaflarımıza, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç alışveriş çeki yardımı yaptı. 500 TL'lik bu yardım ile esnafımız alışverişlerini yaptı ve çok da memnun oldular. Biz de oda olarak üyelerimiz adına kendisine teşekkür etmek istedik. Başkanımız sağ olsunlar, her zaman bizim yanımızda olduğunu belirtti” diye konuştu.

Eskişehir esnafının daima yanında ve destekçisi olduğunu kaydeden Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, “Pandemi sürecinde sağlık ile birlikte ortaya çıkan en büyük zorluklar ekonomide hissediliyor. Ekonominin insanımıza yaşattığı tüm zorlukları ise en çok göğüsleyenler arasında esnafımız geliyor. Merkezi hükümetin ekonomik sorunlar ile baş başa bıraktığı esnafımızın ve esnaf odalarımızın daima yanında olacağız. Eskişehirliler olarak Eskişehir esnafına elimizden geldiğince sahip çıkmalıyız. Bu beraberlik ruhu ile bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum” sözlerini kullandı.

Ziyaret sonunda Zeki Çoban, günün anısına üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı fincan takımını, Başkan Ataç'a armağan etti.