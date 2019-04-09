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Kahvehane kavgasının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de bir kahvehanede meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kavganın 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir kahvehanede meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kavganın 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre olay, Orta Mahalle Pehlivan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvede bulunan Emirhan Y. (17) ile Özkan S.'nin (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş açtı. Emirhan Y., Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri K. (58) tabancayla, M.A.Y. ise darp sonucu yaralandı. Olaya karıştıkları değerlendirilen 8 şahıs gözaltına alınırken şüphelilerden A.Ö. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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