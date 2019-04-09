Kahvehanede silahlar konuştu, 3 yaralı

Eskişehir'de bir kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Orta Mahalle Pehlivan Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvede bulunan Emirhan Y. (17) ile Özkan S.'nin (41) arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etti. Emirhan Y., Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri K. (58) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.