Kakma sanatıyla birleşen bu tespihe değer biçilemiyor

Eskişehir'de yaşayan ahşap ustası Kaan Köse, 2 ay emek verdiği ve kakma sanatıyla hazırladığı tespihe değer biçemiyor.

Eskişehir'de 15 yıldır profesyonel ahşap ustalığı yapan Kaan Köse, kakma sanatıyla tespih yapımını birleştirerek 2 aylık bir sürenin ardından bir tespih ortaya çıkardı. Ahşap sanatına merakının ardından uzun yıllardır tespih yapma sanatıyla da ilgilenen Köse, iki zorlu sanatı bir araya getirdi. Kakma sanatıyla birlikte ortaya güzel bir tespih çıkardığını belirten Köse, emeğinin karşılığını almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

“Tespih sanatında böyle bir şey henüz ilk defa yapıldı”

Tespih yapım sürecine uzun süredir devam ettiğini söyleyen Köse, “Ben ‘Tespihi kakma sanatıyla nasıl yaparız' diye düşünüyordum. Aklıma böyle bir proje geldi. Sonuç olarak bir yüzünde lale, diğer yüzünde karanfil olan bir tespih kakması yaptık. En sonunda da bir sedir ağacı imameye gömdüm. O da minyatür sanatında hayat ağacı olarak bilinir. Devamının da bu şekilde gelmesini istedim. Normal tespihlerde ahşabı habbe çeşidine göre şekillendirip imameyle sonlandırarak yaparız. Fakat burada ise ayrı yerlerde yaptığınız kesme ve kakma sanatını tekrardan habbenin içine gömerek yapılmış bir sanata eseridir. Yüzeysel oyma ve takmadan oluşmuyor. Derin kakma sanatıyla yapılmış ve kusursuz bir şekilde işleme yapılması gereken bir sanattır. Eğer kusursuz kakmalar yapmazsanız içinde belirli vaziyetlerde kendini gösterir. Bu kadar küçük ölçekte bir kakmanın kolay kolay yapılamayacağı aşikar. Tabii ki yapabilen arkadaşlarımız vardır ama tespih sanatında böyle bir şey henüz ilk defa yapıldı” dedi.

“Bir daha yapılma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum”

Tespihin fiyatını, satın alan koleksiyonerin belirlediğini ifade eden Köse, “Tespihi, koleksiyoner arkadaşımızın uygun gördüğü fiyatta anlaştık ve verdik. Bu tespihin iki aylık bir süreçte meydana geldiğini düşünürseniz uygun bir rakam olmayacağını anlayabiliriz. Sonuçta tespih sanatında ilk kez yapılmış bir işlemdi. Bir daha yapılma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Araştırmalarımız da yüzeysel kakmalar hariç eşi benzerinin görüldüğü bir örneğin olmadığını gösterdi” diye konuştu.