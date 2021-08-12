Kaldırım çöplüğe döndü

Eskişehir'in Ihlamurkent mahallesinde bulunan bir cadde üzerindeki kaldırıma atılan yoğun çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor.

Ihlamurkent mahallesine bağlı Nilüfer caddesinde yol kenarının yanında bulunan kaldırımdaki çöpler dikkat çekiyor. Kaldırım boyunca devam eden yoğun çöp birikintileri, görenleri endişelendiriyor. Poşet, maske, şişe ve farklı türden plastik atıkların yer aldığı caddeyi gören vatandaşlar, kaldırımı kullanmak istemediklerini belirtiyor. Pandemi sürecinde temizliğin hayati önem taşıdığını ifade eden mahalleliler, çocukların dışarıda zaman geçirdiğine dikkat çekerek, temizlik konusunda yetkililerden yardım bekliyor.