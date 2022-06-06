Kaldırım göçüğü direği yamulttu

Eskişehir'de bir sokağın kaldırımında meydana gelen göçük, yanında bulunan elektrik direğinin tehlikeli derecede yamulmasına neden oldu.

Ara sokağın kaldırımında oluşmaya başlayan göçük, yeni bir tehlike oluşturmaya başladı. Beraber sokakta yer alan bir apartmanın önündeki kaldırımda son zamanlarda günden güne göçük oluşmaya başladı. İlk zamanlarda göçüğe aldırış etmeyen vatandaşlar, yanında bulunan elektrik direğinin eğilmesiyle birlikte uyku uyuyamaz oldu. Oluşan göçük hem kaldırımda yürüyen vatandaşları tedirgin ederken yanındaki elektrik direğinin bariz bir şekilde eğilmesi ise vatandaşların ve arabaların üstüne düşme korkusunu arttırıyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar, çukurun her geçen gün daha da derinleştiğini ve direğin günden güne sokaktan geçenler için tehlike oluşturmaya devam ettiğini dile getirdiler.