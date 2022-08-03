Kaldırıma düzensiz şekilde park edilen scooterlar yaya geçişini engelliyor

Eskişehir'in dar sokaklarında kaldırıma park edilen araçlardan sonra düzensiz şekilde bırakılan scooterlar da yaya ulaşımını oldukça olumsuz etkiliyor.

Son zamanlarda, ekonomik ve rahat olması özelliği ile yaygınlaşan ve gün geçtikçe sayısı artan scooterlar, kullanan vatandaşlar tarafından herhangi bir konuma bırakılabiliyor. Önceleri ağaç gövdelerine ya da direklere bağlanan scooterlar, yenilenen hali ile bağlamaya gerek kalmadan kaldırıma bırakılabiliyor.

Eskişehir'de yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde düzensiz halde bırakılan scooterlar, kaldırımdan yürüyen vatandaşların güçlükle geçmesine neden oluyor. Hali hazırda dar olan kaldırımlar, araçların işgal etmesi yetmiyormuş gibi bir de scooterlar ile doluyor. Yenilenen hali ile hiçbir yere bağlanmayan scooterlar, devrilerek kaldırımda daha fazla yer kaplıyor. Vatandaşlar, düzensiz şekilde park edilen scooterlara yönelik yetkililerden düzenleme bekliyor.