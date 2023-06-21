Kaldırımda araç parklarının önüne geçilmiyor

Eskişehir'de bir çok sürücünün araçlarını kaldırımlara park etmesi vatandaşları mağdur ediyor.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndeki Bolay sokak ile Gün sokağın kesişim noktasındaki kaldırıma bir sürücü aracını kaldırıma çıkardı. Bu durum özellikle engelli vatandaşlar ile çocuklu aileleri zaman zaman zora sokuyor. Kaldırımın işgal edilmesi nedeniyle yayaların geçiş yolu da kapanırken, vatandaşlar sürücülerden kaldırımların üzerine park edilmemesi konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.