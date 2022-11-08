Kaldırımda bulunan klozet vatandaşları şaşkına çevirdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir sokağa bırakılan moloz dolu çuvallar mahalle sakinlerinin tepkisine yol açarken, yığınlar yanında duran klozet ilginç görüntüler oluşturdu.

Deliklitaş Mahallesi'ne bağlı bir sokakta tadilat çalışması yapılan daireden çıkartılan ve kaldırıma konulan onlarca moloz dolu çuvallar, mahallelinin tepkisine neden oldu. Kaldırımdaki çuvalların yanında duran ve kötü görüntülere sebep olan klozet ise adeta ‘pes' dedirtti. Kaldırımda yürümeye çalışan vatandaşların ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tekrar tekrar klozete bakması dikkat çekti. Çevreye kötü görüntü oluşturan molozlar yakın ev ve iş yerlerinin tozlanmasına neden oluyor. Mahalle sakinleri molozların kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.