Kaldırımdaki deliklere belediyeden topraklı çözüm

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan göçükler, habere konu olduktan sonra belediye ekiplerince toprakla dolduruldu. Yaklaşık 3 aydır tehlike saçan göçüklerin toprakla kapatılarak geçiştirilmesi çevre esnafın tepkisini topladı. Günde yüzlerce insanın geçtiği cadde üzerinde, o büyüklükte göçük oluşması vatandaşı korkuttu. Neredeyse insan ayağının girebileceği büyüklükte olan delik, göçüğün büyüyebileceğini düşündürüyor.

Deliklerin toprakla kapatılmasının yetersiz bir çözüm olduğunu söyleyen Eskişehirli esnaf Mustafa Çoğal, “Bu delikler uzun süredir dükkânın önünde, kimse gelip müdahale etmedi. Dün akşamüzeri gelip toprakla doldurmuşlar. Bu kaldırımın altının boş olduğunu düşünüyoruz, o yüzden toprakla kapatmak geçiştirici bir çözüm. Hatta toprağa bastığımızda içine göçmeye devam ediyor. Bilmiyorum belki daha sonra gelip onarırlar, toprağı onun için atmışlardır” dedi.