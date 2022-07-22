Kaldırımdaki ilginç delikler tehlike saçıyor

Eskişehir'de günde binlerce insanın geçtiği Şair Fuzuli caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan delikler, birçok tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yaya yoğunluğunun oldukça fazla olduğu caddelerinden biri olan Şair Fuzuli caddesi üzerindeki kaldırımın ortasında oluşan göçükler, tehlike saçan bir deliğe neden oldu. Neredeyse insan ayağının girebileceği büyüklükte olan delik, oradan geçenlerin takılıp, bir yerlerini kırmasına davetiye çıkarıyor. Çocuklu ailelerinde sıklıkla kullandığı kaldırımda oluşan göçük, minikler için de büyük tehlike oluşturuyor. Çevre esnafa göre aylardır onarılmayı bekleyen kaldırım, her geçen gün daha da göçüyor. Büyük göçüğün hemen yanında ufak deliklerin de bulunması, akla “Altı boşluk mu?” sorusunu getiriyor. Çevre esnaf, bir an önce önlem alınmazsa, ilerleyen zamanlarda göçüklerin bir anda büyüyebileceğini ifade etti. Göçüklerin derinliği bilinmezken, muhtemel bir çökmeden birçok insan için hayati tehlike oluşturabileceği düşünülüyor.