İhlas Haber Ajansı

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Kaldırımlar çöplük değil

Eskişehir’de üniversitelerin kapanmasının ardından cadde ve sokaklara bırakılan ev eşyaları dikkat çekti.

Eskişehir'de üniversitelerin kapanmasının ardından cadde ve sokaklara bırakılan ev eşyaları dikkat çekti.


Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'deki 3 üniversitenin bahar dönemini tamamlamasının ardından yüzlerce üniversiteli genç mezuniyet heyecanı yaşadı. Alt sınıflarda öğrenim görenler ise tatil heyecanıyla şehirden ayrılmaya başladı. Evlerini boşaltan bazı vatandaşların, eşyalarını cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımlara bırakması görenleri hayrete düşürdü. Koltuk, halı ve benzeri eşyaları görenler adeta pes dedi. Eşyaların duyarsızca sokağa bırakılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

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