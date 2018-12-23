Kaldırımlara park eden araçlar can güvenliğini hiçe sayıyor

Eskişehir'de yaşanan park yeri sorunu nedeniyle kaldırıma park eden araçlar vatandaşların can güvenliğini hiçe sayıyor.

Birçok konuda dünyaya örnek gösterilen Eskişehir'in en önemli sorunlarından biri olan otomobil park yerlerinin az oluşu, şehrin çoğu yerinde kaldırıma park etmiş araç manzaralarını beraberinde getiriyor. Engelli rampaları ve sarı çizgili yolların kapatılması bir yana normal vatandaşlar dahi kaldırımlarda yürüyemez duruma geldi. Sürekli araç yolunda yürümek zorunda kalan Eskişehir halkı, her an olası bir kaza ile karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar, “Özellikle akşam saatlerinde çok yoğun trafik ve park sorunu oluyor. Kaldırımlarda adım başı araba var. Sağa geçsen olmuyor, sola geçsen olmuyor. Yanımızdan arabalar sıyırarak geçiyor. Yetkililer bu konu hakkında bir şeyler yapmalı” dediler.