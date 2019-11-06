Kalecilerimize sonuna kadar güveniyorum

Eskişehirspor'un efsane kalecisi olarak anılan ve şuan kaleci antrenörü olan Sefer Hakan Olgun, Eskişehirspor'un durumunu değerlendirirken, eleştirilen kaleciler Ebrar, Ekrem ve Melih'e sahip çıktı.

Kalecilerine güvendiğini belirten Olgun, özgüven kaybı ve taraftar baskısı ile hatalar yaptıklarını belirtti. Kalecilerin taraftar ve sosyal medya baskısı nedeniyle toparlamakta zorlandıklarını kaydeden Olgun, “Üç kalecimiz de iyi kaleci. Ben onlara sonuna kadar güveniyorum. Özgüven kaybına uğramışlar. Sosyal medya ve tribün baskısından dolayı rahat değiller. Hata yapmaktan korkuyorlar.

Bizim çocuklardan Ekrem Kılıçarslan geçen sezon gayet iyiydi. Şimdi ne değişti. Çocukları biraz rahat bırakalım. Ebrar 19, Ekrem 22, Melih 26 yaşında. Süper Lig'de uzun yıllar oynadım. Ben 26 yaşında tecrübe kazandım. Kaleci oynadıkça tecrübe kazanır. Eskişehirspor'a Süper Lig'den geldiğimde ilk maçımda 30 metreden gol yemiştim. Ama taraftar güvenini bana gösterdi. Eski taraftardan eser kalmamış. Tahammülleri yok. Gruplaşmalar olmuş. Senin benim adamım oluşmuş. Benim bildiğim Eskişehirspor taraftarı bu değil. Eskişehirspor taraftarı futbolu bilen kültürlü taraftardır. Eskişehirspor oyuncusuna güven vermeli. Sosyal medyadan küfür ediliyor. Ekrem maç sonrası bir paylaşım yapıyor, altına birçok kişi küfür ediyor. İyi kaleci kötü gol yer. Kalecilerimizin toplanmasına müsaade etsinler. İnanılmaz zor şartlarda parasız pulsuz emek sarf ediyorlar. 1.5 yıldır doğru düzgün para alamamışlar. antrenmanda hüngür hüngür ağlayan kalecimiz var” dedi.

ANTRENÖRLÜK DIŞINDA PSİKOLOG GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİK

Antrenörlük dışında psikolog görevini de üstlendiklerini kaydeden Olgun, “Ekip olarak en zor dönemde geldik. Tek amacımız önce kulübü ligde bırakmak, sonra layık olduğu lige taşımak. Teknik ekip futbolcular ve çalışanlar yenilgilerde çok fazla üzülüyorlar. Futbol dışında saha dışında bir çok şeyle uğraşıyoruz. Eskişehirspor'da birbirinden kaliteli futbolcular var. Futbolda psikoloji çok önemlidir. Saha içinde parayı düşünmezler ancak sahaya gelinceye kadar yaşananlar çok etkiliyor. Herkesin isteğine göre kaleci oynatamayız. Kalecilik kömür maden işçiliğinden sonra en zor ikinci meslektir. Kalecilerimize sonuna kadar güveniyorum. Ligdeki iyi kalecilerdir. Gol yedikten sonra baskıyla birlikte kendilerine gelmeleri zaman alıyor. O yüzden sürekli farklı isimlerle sahaya çıkmak zorunda kalıyoruz. Kalecilerimiz iyi çalışıyor kimse merak etmesin. Bütün olumsuzluklara rağmen istekliler. Sürekli terapi yapıyoruz. Anadolu da yozlaşmamış taraftar toplulukları Eskişehirspor, Sakarya ve Kocaelispor taraftarıdır. O yüzden desteklerini esirgemesinler. Küme düşersek şehir olarak düşeceğiz. Kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.