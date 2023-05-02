Kalıntı Eylem Planı eğitimleri devam ediyor

Eskişehir'de yürütülen “Biber, Turunçgil ve Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı” çerçevesinde Mihalgazi ilçesinde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir ilinde yürütülmekte olan "Biber, Turunçgil ve Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı" çerçevesinde Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel ve İlçe Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Esra Emir, Aylin Poyraz ve Salih Çildem tarafından, Mihalgazi'deki üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üretimde kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi, kalıntı sorununun çözümüne yönelik zararlı organizmalar ve zirai mücadele uygulamalarının teknik tavsiyelere uygun ve etkin kullanımı, üreticilerin bilgi ve tecrübesinin arttırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi için tedbirlerin alınmasına yönelik olarak Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Mihalgazili üreticilerine yaprağı yenen sebzelerde zararlı organizmalarla mücadele, solarizasyon uygulaması, bitki hastalıkları ve zararlıları için verilen geçici tavsiye, biyolojik ve biyoteknik mücadele ve entegre mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Mihalgazi'de düzenlenen toplantıda üreticilere yaprağı yenen sebze ürünlerinde hastalık ve zararlılarla mücadelede son çare olarak kimyasal mücadele ile kalıntısız, güvenilir ve kaliteli ürün yetiştirmelerini sağlamak hedefleniyor.