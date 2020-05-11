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Kaliteli ürün için ağaçlar aşılanıyor

Eskişehir’de kaliteli ve nitelikli meyve almak isteyen üreticiler; ceviz, dut, elma, kayısı, kiraz ve erik gibi birçok ağaç cinsini aşılamaya devam ediyor.

Eskişehir'de kaliteli ve nitelikli meyve almak isteyen üreticiler; ceviz, dut, elma, kayısı, kiraz ve erik gibi birçok ağaç cinsini aşılamaya devam ediyor.


Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde birçok üretici meyve ağaçlarını aşılıyor. Meyve üreticileri, düşük rekoltede meyve veren ağaçların yüksek kalitede ürün vermesi için kalem, matkap ve yarma aşıları yapıyor. Halk arasında aşılama denilen olayda, üretmek istenilen ağaçtan kesilen dal ya da filiz, aşı yapılacak anaç ağaca yerleştiriliyor. Bu sayede meyve üretiminde verimin ve kalitenin artması hedefleniyor.


"Amacımız kaliteli ürün elde etmek"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan meyve üreticisi Erdem Taşkın, "Ağaçlarımızı aşılamaya bahar ayıyla birlikte başlamıştık. Şu anda aşılarımıza devam ediyoruz. Burada amacımız daha çok ürün elde etmek ve elde ettiğimiz ürünlerin kaliteli olmasını sağlamak. Aşı yaparken sadece aynı cins ağaçlara aşı yapmıyoruz. Farklı cinste olan ağaçları da aşılıyoruz ve deniyoruz. Kaliteli ürün elde etmek için var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

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