Kalp krizi geçiren başkomiser son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Başkomiser Oğuz Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde Müdür Yardımcısı olan Başkomiser Oğuz Kaya, akşam saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunduğu sırada rahatsızlandı. İlçe emniyetine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Başkomiser Kaya'nın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırdı. Başkomiser Oğuz Kaya, hastanede hemen ameliyata alındı. Ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Başkomiser Oğuz Kaya'nın (44) cenazesi önce İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, merhumun eşi Serpil Kaya, 2 çocuğu ve meslektaşları katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, hayatını kaybeden Başkomiser Kaya'nın meslek hayatı boyunca özveriyle görevini yaptığını söyleyerek, “44 yıllık ömrünün 24 yılını, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için harcamıştır. 2 yıldır beraber çalıştığımız Oğuz başkomiserimiz, gece-gündüz demeden görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir teşkilat mensubumuzdu. Eskişehir halkının huzur içinde yaşaması için kendisinden ve aile hayatından fedakarlık yapan özverili bir polisti. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekânını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşınan Kaya'nın, eşi Serpil Kaya ve 2 çocuğu tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Başkomiser Kaya'nın naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kaya'nın naaşı memleketi Elazığ'a gönderildi.