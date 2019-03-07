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Kalp krizi sonrası inatçı çarpıntılarda çaresiz değiliz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Bülent Görenek, kalp krizi sonrasında inatçı ve ölümcül çarpıntıların önemine vurgu yaptı.


Prof. Dr. Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenen “Kalp Damar Hastalıklarında Acil Tedaviler Kongresi”ne katıldı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, yaptığı konuşmada, bu alandaki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında, kalp krizi sonrasında inatçı ve ölümcül çarpıntıların sık görülmekte olduğunu ve kalp krizi sırasında tıkalı damarın açılmasının inatçı çarpıntıların tedavisinde çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Görenek, ilaçların işe yaramadığı durumlarda ise hastaların genel anestezi ile uyutulmasının önemine dikkat çekti. Bu hastalarda çarpıntı oluşturan odağın ablasyon denilen işlem ile dondurulmasının ya da radyo dalgaları ile yakılmasının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Görenek, söz konusu işlemlerin ehil ellerde yapılmasının gerektiğini de sözlerine ekledi.

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