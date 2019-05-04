Kalp ve damar hastalıklarında düzenli egzersiz şart

Beyhan Yenerkol, kalp ve damar hastalıklarında düzenli egzersizin ve kalp rehabilitasyonunun önemi hakkında bilgi verdi.

Kalp Rehabilitasyonu hakkında bilgi veren Yenerkol, “Kalp Rehabilitasyonu, fizik tedavi uzmanı doktor, fizyoterapist ve hemşireden oluşan bir ekip tarafından yapılır. Kalp krizi veya kalp ameliyatları sonrasında hastaya aşamalı egzersiz programları uygulanır. Bununla hastanın kondisyonunun artması ve normal yaşamına bir an önce dönmesi sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar hastalıkları Nasıl Meydana Gelir?

“Kalp insan vücudundaki en hayati organlardan biridir” diyen Yenerkol, ”Kalp her gün yaklaşık 1500 litre kanı vücudumuza pompalar. Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeder. Dünyadaki ölümlerin birinci nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Kalp kasının da görevini tam ve doğru biçimde yerine getirebilmesi için uygun miktarda kan almasına ihtiyaç vardır. Kalp kendisi için gerekli olan kanı kalp damarlarından alır. Kalp damar hastalığı, kalp damarlarının kısmen daralması hatta tıkanması sonucu oluşur. Tıkanma sonucu kalp yeteri kadar beslenemez ,oksijensiz ve besinsiz kalır. Bu yüzden gerektiği gibi çalışamayabilir. Sonuçta anjina denilen göğüs ağrısı ortaya çıkabilir. Kalp damarlarının biri veya birkaçı tamamen tıkanırsa kalp krizi görülebilir. Kalp krizi kalp kaslarının zarar görmesine neden olur“ ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar Hastalıklarında Egzersizin Yararları Nelerdir ?

Kalp ve damar hastalıklarında egzersizin faydalarına değinen Yenerkol, ”Kalp ve damar hastalıklarında yapılan düzenli egzersiz plak oluşumunu azaltır veya durdurur. Kalbe giden kan miktarı artar, kalp iyi oksijenlenir ve beslenir. İyi kolesterolü artırır, diğer kan yağlarını azaltır. Kan basıncını azaltır. Solunum sistemi daha iyi çalışır. Kilo verilmesi sağlanır. Şeker hastalığı varsa kan şekerinin düzenlenmesi sağlanır“ dedi.

Hangi Egzersizler Yapılmalıdır ?

“Egzersiz programı, doktorunun kontrolünden geçtikten sonra fizyoterapist denetiminde uygulanmalıdır“ ifadelerini kullanan Yenerkol, ”Egzersiz, klinik durumunuzu olumsuz yönde etkilemeden sizin için yararlı olabilecek en üst seviyede düzenmelidir. Yani hem güvenli hem etkili olmalıdır. Geniş kas gruplarını içeren aerobik egzersizler uygundur. Uzun süreli ve çok tekrarlı yapılmaları gerekir. Aerobik egzersizler, yürüme, bisiklet sürme, tempolu yürüme ve yüzme gibi egzersizlerdir“ dedi.

Egzersizler Nasıl Yapılmalıdır ?

“Egzersizlerin başında 10-15 dakika ısınma süresi olmalıdır” diyen Yenerkol, “Asıl egzersiz dönemi uygun kalp hızında 15-30 dakika sürmelidir.5-10 dakika gevşeme, toparlanma evresi olmalıdır. Egzersizler haftada en az 3 defa tercihen her gün düzenli yapılmalıdır. Egzersiz yaparken kalbin egzersize cevabı kalp hızı ile değerlendirilebilir. Kişiye uygun kalp hızı, kişinin güvenli sınırlar içerisinde egzersiz yapabilmesi için uygun olan kalp hızıdır. Kalp hızı kalbin bir dakikadaki atım sayısıdır. Egzersiz kalp hızının 80 ile 112 atım/dakika arasında olmalıdır. En güvenlisi egzersiz kalp hızı olarak düşük olanı seçmektir “ ifadelerini kullandı.

Dirençli Egzersizler Ne Durumda Yapılmalıdır?

“Aerobik egzersiz programı ile belirli bir düzeye geldikten sonra dirençli egzersizlere başlanmalıdır” ifadelerini kullanan Yenerkol, ”Dirençli egzersiz kas kuvvetini arttırır, kalp ve dolaşım sistemini iyileştirir. Dirençli egzersizler bir kaç kilogramlık kum torbaları, hafif elastik bantlarla yapılır. Yüksek tansiyonu olan kişilerde küçük tansiyon 105 mmHg'nin altına inene kadar dirençli egzersizlere başlanmamalıdır. Kontrol edilemeyen yüksek ve düşük tansiyon, şeker hastalığı gibi durumlarda egzersizlere başlamadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır“ dedi.