Kampüste şenlik var

Yunus Emre Kampüsü Şenlik Alanı'nda düzenlenen Anadolu Üniversitesi Geleneksel Kampüs Şenliklerinde, yabancı ülkelerden okumak için Anadolu Üniversitesine gelen misafir öğrencilerin yanı sıra farklı fakülte, yüksekokul, birim ve öğrenci kulüpleri stant açtı.

Ülke, kulüp ve fakülte faaliyetlerini tanıtan öğrenciler gün boyu keyifli vakit geçirdi. Panayıra katılan üniversitede eğitim gören farklı ülkelerden öğrencilere gelen misafirler tarafından yoğun ilgi vardı. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) tarafından açılan stantlarda, dünyanın birçok ülkesinden eğitim görmek için üniversiteye gelen öğrenciler, yöresel kıyafetleri ve ülkelerine özgü yemeklerle kendi kültürlerini tanıtma imkânı buldu. Panayır alanında yabancı öğrencilerin yerel kıyafetlerle yaptıkları yöresel danslar izleyenlerin beğenisi toplandı.

“Bu Türk ve yabancı öğrenciler arasında bir kaynaşma sağlıyor”

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Ferdi Bozkurt üniversite tarafından hazırlanan bahar şenliğe yabancı öğrencilerin katılım ile ilgili konuştu. Ferdi Bozkurt, “Türkçe Öğretimi Merkezi olarak, bugün 44 ülke var aramızda. 13 tane masamız var. Bütün ülkelerimiz hazırlıkları yaptı. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz yaptı. Bir kısım ikram, bir kısım ücretli olarak konuklarımıza ikram etmekteler. Kendi kütlülerini tanıtıyorlar. Burada Türk öğrencilerimiz var kampüste şuanda, bu Türk öğrenciler ile uluslararası öğrenciler artasında çok iyi bir kaynaşma sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Bu bizim için iyi bir fırsat”

Bangladeş'ten gelen Anadolu Üniversitesi Arkeoloji bölümünde eğitim gören 4. Sınıf öğrenci Md. Forid, okul tarafından düzenlen bu bahar şenliği yabancı öğrenciler için kendi ülkelerini tanıtma açısından iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Forid, “Bu çok güzel bir program. Bu programın ayarlaması için Anadolu Üniversitesine teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir şans diyebiliriz. Böyle 20'den fazla ülke bir araya geldik. Birbirileriyle tanışıyoruz. İşte bu güzel bir şey oldu. Burada biz gelensek kıyafetler giydik. Bizden getirdiğimiz ürerini tanıttık. Birde bir yemekler pişirdik. Bizim kendi özel yemekler” diye konuştu.

“Burası çok renkli”

İstanbul'dan gelen Türk öğrencisi Emre Eraslan ise buraya gelip renkli bir ortam gördüğünü söyledi.

Emre Eraslan, “Burası çok renkli. İnsanlar burada keyif alıyor. Değişik şeyler öğrenebiliyor. Yeni kültürler var burada. Yemek kahvesi var şuan elimde. Yemek kahvesi içiyorum. Ben ilk defa içiyorum. Yani yeni şeyler katıyor sürekli bana. Bunun gibi bir sürte aktivite ve yeni insanlarla tanışıyoruz” dedi.