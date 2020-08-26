Kampüsteki hayvan dostları öğrencileri özlüyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle üniversitelerin kapatılmasının ardından yalnız kalan kampüsteki hayvanlar, öğrencileri özlüyorlar. Normal süreçte yüzlerce öğrencinin ilgilendiği, sevip okşadığı kedi ve köpekler, aylardır sessizliğe bürünen kampüste sevenlerini arıyorlar. Yemekhaneden fakültelere kadar her yerde ilgi gören sokak dostları, öğrencilerle coşku içinde geçen eski günlerine kavuşmak için can atıyor. Hayvansever öğrencilerin yemekhaneden arta kalan yemekleri kendileriyle paylaşmalarını yeniden görmek için örgün eğitimin başlamasını umuyor.

Öte yandan Covid-19 salgını süresince kampüs içerisinde yaşayan canlıların mama ve su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, düzenli kontroller yaparak hiçbir canlıyı bu süreçte yalnız bırakmıyor. Bu doğrultuda kampüste bulunan üniversite öğretim elemanları ve diğer görevliler, sokak hayvanlarının beslenme ve bakımı ile nöbetleşerek ilgileniyor.