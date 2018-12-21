Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombdusmanlık) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından verilen “Adalet, Ombdusmanlık ve Üniversiteler” başlıklı konferans Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleşti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Anadolu Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Oktay Emir, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ufuk Aydın'ın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan konferans, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tanıtım filmi gösteriminin yapılmasıyla devam etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konferans konuşmacısı olarak katılan Başdenetçi Şeref Malkoç'a paylaşacağı bilgi ve tecrübelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Önceki çalıştığımız kurumlarda da karşılaştığımız problemleri çözmek amacıyla tavsiye kararları ile kendilerini ziyaret edip güzel sonuçlar alıyorduk. Şeref Malkoç ve beraberindeki ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşla sorunları dostane şekilde çözmenin yoludur”

Konferans konuşmasında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun eylem ve işleyişinden bahseden Şeref Malkoç, belediyelerden Cumhurbaşkanlığı'na, üniversitelerden sosyal güvenlik kurumlarına, emniyetten sağlığa kadar her türlü idarenin işleyişini denetlediklerini ifade etti. Mahkemeye gitmeden sorunların çözülebilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşla sorunları dostane şekilde çözmenin yoludur. Bu sayede hızlı ve etkili sonuçlar alıyoruz. Dostane çözüm sayesinde vatandaşın sorunları hızla çözülüyor ve idarelerin hizmetlerinin iyileştirildiğini görüyoruz” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Milletinin çözüme yatkın olduğunu belirtirken bu yöntem sayesinde her iki tarafın da mutlu olduğunu söyledi. Kurumun ayrıca toplumun demokratikleşmesine katkıda bulunduğunun altını çizen Malkoç, “Kurumumuzun diğer bir önemli özelliği ise denetim yaparak idareyi şeffaf hale getirmek. Biliyorsunuz ki herhangi bir kamudan bilgi ya da belge talep ettiğinizde devlet sırrı muamelesi görüyorsunuz. Biz size bunu sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hak arama kültürü gençler arasında yaygınlaşmalı”

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun anayasal bir kurum olduğunu hatırlatan Başdenetçi Malkoç, denetleme faaliyetlerinin yanında hak arama kültürünün yaygınlaşması için de çaba sarf ettiklerini ifade etti. 205 üniversitesi, 7.5 milyon üniversite öğrencisi olan Türkiye'de, hak arama kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasının öneminden bahseden Malkoç, bu amaç için yapılan çalışmaları anlattı. Üniversite çalışmalarını üç ana başlıkta toplayan Başdenetçi, gerçekleşen etkinlik gibi ülkenin dört bir yanında üniversitelere gidip konferans verdiklerini söyledi. İlk olarak Üniversitelerde ombdusmanlığın ne anlama geldiğini, eylem ve işlevlerinin ne olduğunu anlatmakla başladıklarını belirten Şeref Malkoç, ikinci ana başlıkta hukuk fakültesi dekanları ve akademisyenleri ile birlikte hukuk klinikleri kurarak bu fakültelerle iş birliği içinde düzenlenen faaliyetleri olduğunu söyledi. Üçüncü ana başlıkta ise üniversitelerde ombdusman kulüplerinin kurulması için çalıştıklarını ifade etti.

"Öncelikli olarak adalet duygusu yerleştirilmeli"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Üniversitelerin ülkelerin gelişmesinde çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyerek “Dünyada ve Türkiye'de insanı geliştiren en mükemmel şey eğitimdir. Bunu geliştiren ise üniversitelerdir. Ama eğitimin temininin sağlanması için öncelikle adalete ihtiyacımız vardır” dedi. Adaletin çok değişik tanımları olduğunu söyleyen Başdenetçi, adalet kavramının tanımını, “Bir insan kendisine yapılmasını istediği muameleyi başkası için istiyorsa adalet odur ya da bir insan kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmıyorsa yine adalet odur. Bunu temel alırsak sorun kalmayacaktır” ifadeleriyle açıkladı.

“Sizler geleceğin Yunus Emreleri, Mimar Sinanları ve Mevlanalarısınız”

Adalet duygusunun yerleştirilmesinin gerektiğini belirten Başdenetçi Malkoç öğrencilere, “Değerli arkadaşlarımız, öğrencilerimiz sizler Türkiye'nin umudusunuz, heyecanısınız, Türkiye'nin geleceğisiniz. Sizler önümüzdeki dönemlerin Yunus Emresi, Mimar Sinanları ve Mevlanalarısınız.” şeklinde konuştu. Gençlerin hak aramak konusunda öncü olması gerektiğini söyleyen Malkoç, toplumun gençlerden beklentisinin büyük olduğunu ve gençlerin buna göre kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini söyleyerek konuşmasına son verdi.

Dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından Rektör Çomaklı tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı “çeşm-i bülbül” ve üniversite plaketi, Başdenetçi Malkoç'a hediye edildi. Başdenetçi Şeref Malkoç tarafından ise Kamu Denetçiliği Kurumu'nun plaketi ve basılı yayımları, Prof. Dr. Çomaklı'ya takdim edildikten sonra konferans sona erdi.