Kamyonetle otobüs çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Sulukaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyreden 06 AY 2140 plakalı kamyonet ile 26 TC 045 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.