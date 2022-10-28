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Kamyonun çarptığı traktörün tekeri koptu

Eskişehir’de kamyon ve traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de kamyon ve traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından maddi hasar oluştu.


Edilen bilgiye göre, Eskişehir-Konya karayolu üzerinde R.V. yönetimindeki 42 GT 098 plakalı kamyon ve H.B. idaresindeki 26 AD 312 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, traktörün römorku devrilirken, içindeki torbalar yola saçıldı. Kamyon ve traktörde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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