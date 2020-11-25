Eskişehir'in ilk özel televizyonu olan ve 26 Kasım 1992 günü kurulan Kanal 26, 29'ncu yılını kutluyor.

Yayıncılığın temel prensiplerini benimseyerek güçlü kadrosuyla Eskişehir'in güvenilir bir markası olan Kanal 26, çeyrek asrı aşan yayıncılık deneyimde pek çok ilke de imza attı. Uluslararası 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasının canlı yayın haklarını alarak yayınlarını tüm dünyaya ulaştırırken, geleneksel hale gelen spor enleri ödül törenini de büyük bir coşkuyla yaptı. Bu yıl 2020-2021 sezonunun 2.Lig 2. Grup Kadınlar Voleybol Liginin Eskişehir de oynanan maçların yayın haklarını da aldı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçları voleybolseverler Kanal 26 ekranlarından izledi. Düzenlenen müzik ödülleri programı da yeni yetenekleri ve başarılı sesleri Eskişehirlilerle buluşturdu. Kanal 26 yayınlarını daha kaliteli ve kesintisiz izleyicilerine ulaştırabilmek adına 1 Ağustos 2019'dan itibaren frekans değerlerini değiştirmeden HD yayınına başladı. Çeşitli platformlar ve uygulamalarla yayıncılığın bütün alanlarında bulunan Eskişehir'in ve Eskişehirlilerin sesi olan Kanal 26, 26 Kasım Günü ise 29'ncu yaşını gururla kutluyor.