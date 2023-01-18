Kanal 26'nın acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kanal 26'nın ortaklarından İlhan Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in ilk özel televizyonu olma özelliğiyle bilinen Kanal 26'nın ortaklarından İlhan Yalçın, rahatsızlığı dolayısıyla bir süre önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'in sevilen iş insanlarından İlhan Yalçın için ikindi namazı ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile İlhan Yalçın'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.