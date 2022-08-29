İhlas Haber Ajansı

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Kanala düşen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir otomobil sulama kanalına düştü.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir otomobil sulama kanalına düştü.


Kaza, Atatürk Bulvarı'nda bulunan sulama kanalının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil sürüklenerek sulama kanalına düştü. Şans eseri devrilmeyen otomobil kanalın içinde saplandı kaldı. Otomobilin sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kanala sürüklenen araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

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