Kanala düşen yavru köpek arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir'de sulama kanalına düşerek mahsur kalan yavru köpek, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden geçen sulama kanalına yavru köpek düştü. Düştüğü kanalda mahsur kalan yavru köpeğin imdadına Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri yetişti. Kendilerine gelen ihbar sonrası olay yerine gelen DAK gönüllülerinin çalışması sonucu kurtarılan yavru köpek, muhafaza altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğin veterinere götürüldüğü öğrenildi.