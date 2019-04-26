Kanayan yaraya duruş sergileyin

Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme-Kadın Hukuku ve İnsan Hakları Komisyonları tarafından yapılan ortak açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir çocuğa yapılan cinsel istismar olayı kınandı.

Grup adına konuşan Avukat Emine Cevahir Çalıkuşu, bu alanda ortak bir politika koyma zorunluluğunun bir kez daha gündeme geldiğini söyleyerek, sorumluluğu olan tüm kişi ve kurumların soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Yaşanan vahim olayın bir kez daha gösterdiğini, suçun asli failine karşı yapılacak hukuksal girişimlerin yanı sıra, çocuk istismarına karşı çıkışın bir toplumsal politika olarak benimsenmesini belirten Çalıkuşu, Meclis çatısı altından başlayarak devletin tüm kurumlarının, kişi ve kurum ayrımı yapmaksızın toplum vicdanının kanayan yarasına karşı duruş sergilemesi gerekmektedir” dedi.

Avukatlar olarak toplumsal bir soruna dönüşmüş bu suçların yalnızca kriminal tedbirler ve çağ dışı öneriler ile ortadan kaldırılamayacaklarını bildiklerini kaydeden Çalıkuşu şunları söyledi:

"Bu sebeple çocuk sağlığı ve güvenliği için çocukların üstün yararı ilkesini Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar ve Adalet Bakanlıklarından başlayarak devlet politikası üreten ve yürüten tüm yetkililere hatırlatıyor; ilgili tüm çevreleri yasalarda açıkça dile getirilen yükümlülüklerini acilen yerine getirmeye davet ediyoruz.”