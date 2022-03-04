İhlas Haber Ajansı

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Kanlı çatışma anı kamerada

Eskişehir’de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişiye yönelik yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişiye yönelik yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde gece saatlerinde daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi, kavgalı oldukları iddia edilen kişileri bir işletme duvarı kenarında saklanarak bekledi. Daha sonra kavgalı oldukları kişilerin yaklaşmasıyla saklanan iki kişi silahlarıyla ateş etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin yaralanması ve yaşanan çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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