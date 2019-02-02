Kanser değil geç kalmak sorun

Özellikle erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra görülen prostat kanseriyle ilgili Eskişehir Özel GürLife Hastanesi Üroloji Uzmanı İsmail Atmaca hayat kurtaracak tavsiyelerde bulundu.

Hemen her erkeğin karşılaşabileceği prostat kanseri erken tanı ile ortadan kaldırılabilir. Erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra görülmeye başlayan bu hastalık yılda bir kez yapılacak Prostat Spesifik Antijen PSA testiyle anlamak mümkün. Erkeklerde 40 yaşının altında 10 binde bir görülen prostat kanseri, 60-79 yaşları arasında 8'de bire kadar düşüyor.

“Çoğunlukla 50'li yaşlarla beraber ortaya çıkan hastalıklardır”

Eskişehir Özel GürLife Hastanesi Üroloji Uzmanı İsmail Atmaca, prostatın başlangıç, teşhisi ve uygulanan testler hakkında bilgi vererek, “Prostat, iyi huylu veya kötü huylu (habis) tümöral büyümeleriyle en çok hastalanan erkek organıdır. Ayrıca hem iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hem de kötü huylu prostat büyümesi çoğunlukla 50'li yaşlarla beraber ortaya çıkan hastalıklardır. Öte yandan iyi huylu prostat büyümesi daha başlangıçtan itibaren idrar yapmakla ilgili bir takım yakınmalara yol açıp kişiyi doktora götürürken, kötü huylu büyüme (prostat kanseri) çoğunlukla sinsi seyreder ve ancak ileri evrelerde yakınmalara yol açar” ifadelerini kullandı.

“60-79 yaş arası her 8 erkekten birinde prostat kanseri gelişmektedir”

Erkeklerde prostat kanserine yakalanma ihtimalinin yaş ile paralel olduğuna dikkat çeken Atmaca, “Bir erkekte prostat kanseri gelişme olasılığı 40 yaşın altında 10 binde bir, 40-59 yaş arası 103'de bir ve 60-79 yaş arası 8'de birdir. Başka bir ifadeyle 60-79 yaş arası her 8 erkekten birinde prostat kanseri gelişmektedir. Prostatın yanında, vücudumuzdaki bütün doku ve organlardan kanser gelişebildiği bilinen bir gerçektir. Fizik muayenenin yanında, tüm bu kanserleri haber veren belirteç dediğimiz kan testleri vardır. Ancak hiç bir test prostat kanseri belirteci dediğimiz PSA (Prostat Spesifik Antijen) kadar kıymetli değildir. PSA'nın mevcut prostat kanserini saptama oranı diğer tüm kanser belirteçlerinden daha yüksektir. Bu haliyle PSA, prostat kanseri tanısında ve uygulanan tedavinin etkinliğini belirlemede çok önemli bir kan testidir. Kolay uygulanan bir test olması, test için özel bir hazırlık gerektirmemesi PSA'nın avantajlarıdır” şeklinde konuştu.

“Erkeklerin yılda bir kez PSA testi yaptırmaları yaşamsal öneme sahiptir”

Ayrıca Üroloji Uzmanı İsmail Atmaca, kanser teşhisinde aile öyküsünün de önemli olduğunu hatırlatarak, “Günlük klinik pratiğimizde, prostat kanserinden şüphelenildiğinde aile öyküsü, yaş ve fizik muayene bulgularının yanında PSA da önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle aile öyküsü bulunan, yani ailesinde prostat kanserli erkek bulunan 45 yaş üstü erkekler ve aile öyküsü bulunmayan tüm erkeklerin yılda bir kez PSA testi yaptırmaları yaşamsal öneme sahiptir. Böylelikle daha hastalığın erken döneminde proastat kanseri saptanmış ve kesin tedavi şansını kaybetmemiş oluruz” dedi.