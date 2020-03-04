Kanser türleri içindeki oranı yüzde 22'ye ulaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin düzenlediği “Tanıdan Tedaviye” temalı “Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak'ın da katılımlarıyla kongre açılış konuşmacıları Prof. Dr. Özlem Üçok ve Prof. Dr. Şule Bayrak İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dileyerek konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Üç gün sürecek kongrenin açılışında konuşan Kongre İkinci Başkanı Prof. Dr. Özlem Üçok, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2018 yılında 9,5 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Özlem Üçok ağız kanserlerinde ölüm oranının yüzde 22 civarında bildirildiğini ancak, çoğu zaman kanser cerrahisi nedeniyle ortaya çıkan deformitelerin hastaların hayatını konforsuzlaştırdığını ve kalan yaşam sürelerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ağız bölgesindeki tüm patolojileri ve kanserleri ilk teşhis etmede ve erken tanıda diş hekimlerinin rolünün yadsınamayacağını belirten Prof. Dr. Özlem Üçok, bununla birlikte ağız kanserlerinin tanı ve tedavisinin multidisipliner bir yaklaşımı gerektirdiğini söyledi. Kongrenin diş hekimlerinin ağız kanserleri ile ilgili bilgi ve farkındalığını artırmak ve konuyu multidisipliner olarak tüm yönleriyle irdelemek amacıyla düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Özlem Üçok, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak başta olmak üzere kongrenin düzenlenmesine destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, ESOGÜ'nün kuruluşunun 50. yılının kutlandığı 2020 yılına; kongre öncesi kursları ve yoğun bilimsel programı ile bilimsel açıdan önemli bir boşluğu dolduracağına inandıkları böyle bir kongre ile girmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Dünya genelinde ağız kanserleri görülme sıklığının gittikçe artması nedeniyle risk faktörlerinin ortaya çıkarılması, tanının erken konması ve tedaviye erken başlanmasının önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Şule Bayrak, Türkiye'de de gittikçe çok görülmeye başlaması nedeniyle ağız kanserlerinin tüm yönleriyle değerlendirileceği bu multidisipliner kongreyi düzenlediklerini söyledi. Günümüzde global bir sağlık tehdidi olan ağız kanserleri konusunda uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Şule Bayrak, güzel bir kongre geçirilmesini diledi.

Açılışın ardından Prof. Dr. Nuri Yazıcıoğlu'nun oturum başkanlığında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu'nun konuşmacı olduğu “Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi” başlıklı oturumla bilimsel programa geçildi.

“Tanıdan Tedaviye” temalı “Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi”nde, küresel çapta önemli bir sağlık problemi olan ağız kanserleri ülkemizden ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılan saygın bilim insanlarının katkılarıyla üç gün boyunca tüm yönleriyle değerlendirilecek.