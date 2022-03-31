"Kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları" semineri

Dr. Didem Dilek Ayyıldız, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde EOSB ve bağlı kuruluşlarındaki kadın personel, kadın öğretmenler ile kız öğrencilerine "Kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları" konulu seminer verdi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerin açılışına Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve eşi Ferdağ Küpeli, okul müdür yardımcıları Bülent Seğmen ve Zuhal Şangar katıldı.

Açılışta konuşta Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, sağlıklı nesillerin ancak sağlıklı ve bilinçli kadınlar sayesinde olacağını söyleyerek, “Bir toplumun uygarlık düzeyi aslında o toplumun kadına verdiği değerle ilişkilidir. Bu değerin yeterince anlaşılmadığı ya da değerlendirilmediği dönemlerde toplumlar gelişememiş ve ilerleyememişlerdir. Sağlıklı nesillerimiz, ancak sağlıklı ve bilinçli kadınlarımız sayesinde olacaktır. Kadın çalışanlarımızı ve yetişen kız çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğin katılan herkes açısından çok yararlı olacağına inanıyorum” diye konuştu. Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise ev sahipliğinden dolayı Eskişehir OSB yönetimine teşekkür ederek, seminerin yararlı geçmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Dr. Didem Dilek Ayyıldız, EOSB kadın personeli, kadın öğretmenler ve kız öğrencilerine kanserden korunma yolları, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları konularında bilgilendirmelerde bulundu. Konferans sonunda Dr. Didem Dilek Ayyıldız “Eskişehir OSB Başkanımız Nadir Bey'e çok teşekkür ediyorum, bu konferansta kadınlarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme imkânı elde ettik. Onların sorularına cevaplar verdik. Gösterdikleri hassasiyet için başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.