'Kaos' sergisi Eskişehirlileri bekliyor

Eskişehirli ressam Hakan Güven'in 3 yıllık çalışmalarıyla ortaya çıkan 'Kaos' isimli kişisel resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Espark Alışveriş Merkezi yanında bulunan Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılan sergi, insanların karar verme sürecini ve bu sürecin zihinlerde oluşturduğu kaotik yapıyı ele alıyor. Daha önce de birçok sergi açan yetenekli sanatçı, hedefinin daha geniş kitlelere ulaşarak eserlerini daha iyi anlatabilmek olduğunu dile getirdi.

"İnsan düşüncelerindeki karmaşık yapıyı ele aldım"

Kişisel olarak 7'inci sergisini açan Hakan Güven, bu sebeple çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "İlkokulda resim öğretmenim yönlendirmesiyle resim yapmaya başladım. Daha sonra lisede grafik-tasarım bölümünden mezun oldum. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliğinden mezun oldum. Daha önceden de karma sergilerde aktif şekilde yer aldım. Kişisel sergiler açtım. Bu 7'inci sergim. Bu sergideki çalışmalarımın hepsi kağıt üzerine. İnsan düşüncelerindeki karmaşık yapıyı ele aldım. Hedefim; her zaman daha çok kitleye ulaşabilmek ve eserlerimi daha iyi anlatabilmek" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 70 eserden oluşan sergi, 26 Aralık'a ziyaret edilebilecek.