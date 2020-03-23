Kapalı pazar alanları ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda kamusal alanlar aralıksız şekilde ilaçlanırken, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçede bulunan kapalı pazar alanlarında da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. İlçedeki yüzlerce kamusal noktada ilaçlama yapan ekipler, son olarak Çamlıca ve Uluönder Kapalı Pazaryeri'nde ilaçlama çalışması yaptı. 1 veteriner hekim, 1 çavuş ve 10 ilaçlama personelinden oluşan 5 ekip görev yaparken; Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar alanlarında sürdürülen ilaçlama çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini, ayrıca zabıta ekiplerinin de ilgili bakanlıklar tarafından açıklanan kurallara uyulması hususunda esnafları bilgilendirilmeye devam edeceğini kaydetti.