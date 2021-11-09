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Kapıcı dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’de bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden olurken, apartman görevlisi ve eşi dumandan etkilendi.

Eskişehir'de bir apartmanın kapıcı dairesinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden olurken, apartman görevlisi ve eşi dumandan etkilendi.


Olay, Akarbaşı Mahallesi Kutlucan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zümrüt apartmanının bodrum katındaki kapıcı dairesinde ocağın yanındaki naylonlar tutuştu. Ateşi söndürmek için üzerine örtülen bezlerinde de tutuşmasıyla büyüyen alevler yoğun dumana neden oldu. Yaşanan panikle apartman sakinlerinin sokağa döküldüğü yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması bir süre devam ederken, dumandan etkilenen apartman görevlisi Selim A. ve eşi Şerife A.'nın tedavisi 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapıldı. Tedbir maksatlı elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin yetkililerinin geldiği yangının net çıkış sebebi araştırılıyor.

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