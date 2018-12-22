Kapusuzoğlu'ndan “Buhara'dan Balkanlara Sarı Saltuk” konferansı

Burhanettin Kapusuzoğlu, Eskişehir Türk Ocağı'nda, “Buhara'dan Balkanlara Sarı Saltuk” konulu bir konferans verdi.

Kapusuzoğlu, Eskişehir Türk Ocağı'nın 30 yıldan bu yana aralıksız devam eden sohbet programına katıldı. S. Burhanettin Kapusuzoğlu, konferansında, Buhara'dan Balkanlar'a kadar Türk İslam Medeniyeti'nin ışığını yakan, iskân, fetih faaliyetlerinde bulunan başta Sarı Saltuk olmak üzere Balkanlar'da manevi fethi gerçekleştiren erenlerin faaliyetleri hem Müslüman hem de diğer dinlerin mensupları üzerinde oluşturdukları manevi atmosferi dile getirildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği konferansın sonunda konuşmacı S. Burhanettin Kapusuzoğlu'na Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından hediyeler ve berat takdim edildi.