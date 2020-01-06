Kar sevincinin en güzeli fotoğrafı

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına sevinen bir köpeğin verdiği poz görenleri kendine hayran bıraktı.

İnönü ilçesinde gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı güzel fotoğraflara yansıdı. İlçe beyaza bürünürken, fotoğraf severlerin objektifinden güzel kareler çıktı. Bir vatandaşın çekmiş olduğu beyaz renkte bir köpeğin kar üzerindeki fotoğrafları günün en güzel fotoğrafları arasında oldu. Bu fotoğrafın yanı sıra ilçede çok sayıda güzel kareler fotoğraflandı.