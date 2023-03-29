Kar yağdı, sokak hayvanları unutulmadı

Eskişehir'de uzun yıllardır hizmet veren Donas Grup çalışanları, gece saatlerinde yüksek kesimlere yağan karın ardından bölgede bulunan hayvanlar için yiyecek bıraktı.

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde beyaza bürünen bölgede bulunan sokak hayvanları ise unutulmadı. Eskişehir'e 15 kilometre uzaklıktaki Gülpınar Mahallesi'nde bulunan sokak hayvanları için şirket çalışanları tarafından birçok noktaya mama bırakıldı.

“Sokak hayvanlarını besliyoruz ve kış geldiği için bunu daha sık yapıyoruz”

Donas Grup Kurumsal İletişim Sorumlusu Çisem Kavaklıoğlu, “Donas Grubu olarak sık sık sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz, elimizden geldiğince sokak hayvanlarını besliyoruz. Burası şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta olan hayvan besleme noktası, genelde burayı tercih ediyoruz. Çünkü burada sahipsiz hayvan sayısı oldukça fazla ve yerleşim yeri olarak seyrek bir yer. Sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz ve hayvanseverler ile çalışıyoruz. Bir mesajlaşma grubu kurduk ve gün sonlarında kalan yemeklerimizi gönüllü olan arkadaşlarımıza verip sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyoruz. Soğuk kış aylarında ayırdığımız 1 saat onlara gerçekten can ve yaşam oluyor” dedi.