İhlas Haber Ajansı

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Kar yağışı altından baharı karşıladılar

Günyüzü ilçesinde Nevruz kutlaması kar yağışı altında yapıldı.


Nevruz, Anadolu halkları tarafından Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak biliniyor. Birçok ülke tarafından farklı şekilde kutlanılan Nevruz bayramı için en sık görülen kutlama büyük bir ateşin üstünden atlayarak kutlanması oluyor.


Günyüzü ilçesinde Nevruz Bayramı Gümüşkonak Şehit Melih Özcan İlkokulunda kutlandı. Baharı karşılamak amacıyla kar yağışı altında Nevruz ateşi yakıldı. İlçe Kaymakamı Gökhan Arslan, Belediye Başkanı Menderes Durgut ve diğer daire amirleri ateşin üzerinden atlamak yerine ısınmayı tercih ettiler.

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