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Kar yağışı Eskişehir'e geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Eskişehir’de hafta içi kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Eskişehir'de hafta içi kar yağışı bekleniyor.


Geçtiğimiz günlerde kenti tamamen beyaza bürüyen ve kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar çıkan kar Eskişehir'e yeniden geliyor. Son meteorolojik tahminlere göre kent genelinde çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe ve cuma günü ise kar yağışı bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak. Eskişehir için 5 günlük beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise, salı 12, çarşamba 10, perşembe 0, cuma 1 ve cumartesi 7 derece olacak.

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