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Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.


Eskişehir-Sarıcakaya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği yolda trafik jandarma timleri trafik akışını kontrollü sağlıyor. Kar lastiği takmayan araçların geçişine izin verilmezken, sürücülere cezai işlem de uygulanıyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla olası kazaların da önüne geçilmiş oluyor.

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